Soluzione 8 lettere : DECISIVO

Curiosità/Significato su: Come il punto che fa vincere Sistema di punteggio nel tennis (sezione vincere un set al tie-break) dell'avversario per vincere. Questo tipo di punteggio di tennis è noto Come "punteggio di vantaggio" (o "vantaggio"). Si dice che la parte che vince il punto successivo 42 ' (5 988 parole) - 00:44, 7 set 2021

