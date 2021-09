La definizione e la soluzione di: Come la proprietà di ciò che raschia e gratta via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EROSIVA

Curiosità/Significato su: Come la proprieta di cio che raschia e gratta via

Altre definizioni con come; proprietà; raschia; gratta; Analoghe come due immagini... riflesse; Come l'uno che vale l'altro; Un artista come Luigi Ghirri; Chiodi a quattro punte usati come arma; Un coleottero meloide dalle proprietà medicinali; La sosia della margherita con proprietà calmanti; Furto di proprietà intellettuale; Avere fra le proprietà; Raschiature correttive negli antichi manoscritti; Sfregata, raschiata; Raschiare con le unghie; Condizione che raschia e abbassa il tono di voce; Creano grattacapi giocosi; La città americana con il grattacielo Space Needle; Il distretto di Shangai con numerosi grattacieli; Croccante involucro di pangrattato; Ultime Definizioni