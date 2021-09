La definizione e la soluzione di: Come il movimento laterale del polso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROTAZIONE

Curiosità/Significato su: Come il movimento laterale del polso Rolex (con sede a Ginevra) importante nella produzione di pregiati orologi da polso, nonché una delle più grandi aziende operanti nel settore dell'orologeria 21 ' (2 731 parole) - 17:34, 25 ago 2021

Altre definizioni con come; movimento; laterale; polso; Lo sono i solfuri come la galena e la pirite; Come le opere di Andrea Pazienza; Compiuta... come una gara; Anfibi come le raganelle; Movimento musicale d'oltremanica degli anni '90; Un movimento maoista peruviano: Sendero __ spa; L'iniziatore di un movimento religioso ribelle; Oggetti d'arredamento... sempre in movimento; Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra; Un brusco spostamento laterale; L'osso laterale della gamba; Nel calcio può essere dal fondo e laterale; Come il polso di chi è ipoteso; Avvolto come un polso distorto; Si regola al polso; Noto marchio giapponese di orologi da polso; Ultime Definizioni