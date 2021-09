La definizione e la soluzione di: Come Carmen Consoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SICILIANA

Curiosità/Significato su: Come Carmen Consoli Carmen Consoli Carmen Consoli, all'anagrafe Carla Carmen (Catania, 4 settembre 1974), è una cantautrice, chitarrista e compositrice italiana. Soprannominata "La cantantessa" 87 ' (9 365 parole) - 13:38, 8 set 2021

Altre definizioni con come; carmen; consoli; Composti organici come i grassi e le cere; Un alimento come le tempestine o i risoni; Sul corpo... come i vestiti; Romanzo di Kafka conosciuto anche come Il disperso; È stagionata in un libro di Carmen Covito; Componeva l'amore di un brano di Carmen Consoli; Il Bizet compositore dell'opera Carmen; Erano di burro in una canzone di Carmen Consoli; Componeva l'amore di un brano di Carmen Consoli; La Consoli cantante; Erano di burro in una canzone di Carmen Consoli; Accertare o anche consolidare; Ultime Definizioni