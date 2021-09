La definizione e la soluzione di: Colmo di onori e fortune... come il passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GLORIOSO

Curiosità/Significato su: Colmo di onori e fortune... come il passato Favole delle Mille e una notte gioielliere di tutti i suoi averi da un'altra banda di malviventi. Questo era davvero il Colmo per il debole cuore di Ali ibn Bakkàr che si lascia morire in una 104 ' (16 535 parole) - 22:35, 6 set 2021

Far conoscere ad altri le proprie fortune; Piacevoli e simpatici... come dei vini; Standard... come delle case curiali; Come i segni di acqua, aria, fuoco e terra; Inesatto... come chi gioca sporco; Grande lago congolese, in passato Mobutu Sese Seko; Quelle vecchie in passato hanno avuto successo; Passato di verdura addensato con la panna; In passato così era detto il micrometro;