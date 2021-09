La definizione e la soluzione di: Collezione di pellicole per il grande schermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CINETECA

Curiosità/Significato su: Collezione di pellicole per il grande schermo Audrey Hepburn (categoria David di Donatello per la migliore attrice straniera) serie di musical. Il suo primo ruolo per il grande schermo arrivò nel 1951, nel film di produzione britannica One Wild Oat, cui seguì una serie di ruoli 63 ' (7 313 parole) - 18:02, 28 ago 2021

Altre definizioni con collezione; pellicole; grande; schermo; Oggetto riprodotto in scala, spesso da collezione; I pezzi che danno pregio alla collezione; Pezzi da collezione; Una collezione botanica; Una raccolta di pellicole di cinema; Il Marcorè delle pellicole cinematografiche Il cuore altrove e Si muore solo da vivi; Il cognome dell'attrice che ha recitato nelle pellicole Il colore nascosto delle cose e Tutto il mio folle amore; Caratterizza le pellicole movimentate; Robustezza, grandezza; In gergo, una grande spesa improvvisa; Adattamento per il grande schermo di un fumetto; Una sorta di grande frittata al forno; Adattamento per il grande schermo di un fumetto; Lo schermo di un dispositivo elettronico; Immagine fissa su uno schermo, spesso con testo; Il Jones archeologo del grande schermo; Ultime Definizioni