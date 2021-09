La definizione e la soluzione di: Cittadina emiliana nota per l'ocarina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BUDRIO

Curiosità/Significato su: Cittadina emiliana nota per l ocarina Freak Antoni hanno imparato molto dal suo esempio. Roberto Antoni è cresciuto nella Cittadina di San Giovanni in Persiceto, alle porte di Bologna, e ha conseguito il 38 ' (4 262 parole) - 12:11, 11 set 2021

Altre definizioni con cittadina; emiliana; nota; ocarina; Una cittadina... serenissima; La cittadina cagliaritana della panada; Lo ius di chi eredita la cittadinanza lat; Cittadina emiliana di una nota battaglia nel 1945; Cittadina emiliana di una nota battaglia nel 1945; Abitano la seconda provincia emiliana più estesa; Città emiliana che fu il set di Don Camillo; La città emiliana con la galleria Ricci Oddi; Notata, messa in luce; Nota città portuale e centro culturale del Marocco; Teseo vi trovò dentro il Minotauro; Nota città industriale inglese dello Yorkshire; Ultime Definizioni