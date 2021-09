La definizione e la soluzione di: Città della Bassa Sassonia nota per la Volkswagen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : WOLFSBURG

Curiosità/Significato su: Citta della Bassa Sassonia nota per la Volkswagen Wolfsburg tedesco Wulfsborg) è una città extracircondariale (targa WOB) di 124 371 abitanti della Bassa Sassonia, in Germania, nota per essere la sede dell'industria 9 ' (803 parole) - 09:51, 13 set 2021

L'insieme delle ossa della testa; Il Don Lorenzo della scuola di Barbiana; Pasta fresca della Basilicata, spesso con i ceci; Militari a cavallo tipici della Russia; Si alzano e si abbassano dentro il motore; Città tedesca capitale della Bassa Sassonia; È alta in spesso, molto bassa in quasi mai; Abbassa di un semitono una nota; Città tedesca capitale della Bassa Sassonia; Un land tedesco con la Sassonia; Il casato di Sassonia-Gotha del re del Belgio; La capitale della Sassonia; Notare e far notare; Era ballerino in una nota canzone per bambini; Nota canzone cattolica moderna: __ 77; Françoise d'Aubigné, nota come Madame de __; Una classica auto della Volkswagen; La Casa ceca del gruppo Volkswagen; Una sigla dei diesel Volkswagen; Un marchio Volkswagen;