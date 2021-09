La definizione e la soluzione di: Chiudere... in sala operatoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SUTURARE

Curiosità/Significato su: Chiudere... in sala operatoria Episodi di Grey's Anatomy (diciassettesima stagione) (sezione Non camminerai mai in solitudine) di una complicazione post-operatoria, che così viene ritrasportato in sala d'urgenza e viene riaperto sul tavolo operatorio. Dopo tentativi di rianimazione 20 ' (2 624 parole) - 14:46, 26 ago 2021

Un participio e passato remoto del verbo chiudere; Può racchiudere una perla; Il post che può chiudere una lettera lat; Rinchiudere in luoghi di prigionia; Natanti… che in cucina sono sia dolci che salate; Il gruppo montuoso balcanico con il Musala; Vi si può ammirare il Salar de Uyuni; Quello di sala prepara i tavoli fra; Lo è il materiale sterile in sala operatoria; Narcosi pre operatoria; La tecnica operatoria basata sulle basse temperature;