La definizione e la soluzione di: Carlo Cassola ne raccontò la vita in un romanzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARTISTA

Curiosità/Significato su: Carlo Cassola ne racconto la vita in un romanzo Carlo Cassola Virdia, Un nuovo Cassola nel breve romanzo «Il soldato», in La Fiera Letteraria, 18 maggio 1958, p. 1. Carlo Salinari, Umanità di Cassola, in Vie Nuove 92 ' (10 814 parole) - 23:44, 22 ago 2021

