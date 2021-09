La definizione e la soluzione di: Capoluogo pontino in precedenza chiamato Littoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LATINA

Curiosità/Significato su: Capoluogo pontino in precedenza chiamato Littoria Lazio di Latina, Sabaudia, Aprilia, e in buona parte Pontinia, anche se nell'Agro pontino vi è anche l'utilizzo (sebbene in regresso) del dialetto veneto nelle 113 ' (11 173 parole) - 00:02, 11 set 2021

Altre definizioni con capoluogo; pontino; precedenza; chiamato; littoria; La squadra di calcio del capoluogo friulano; Abitano un capoluogo pugliese sul mare Ionio; Il capoluogo di Mezam in Camerun; La città capoluogo della Bretagna; Cè quello Pontino; Il Pontino laziale; Decisi in precedenza; Citato in precedenza; E' più drastico del dare la precedenza; E più drastico del dare la precedenza; Quello reale è chiamato anche palla; È chiamato anche pesce prete o merlano; Così può anche essere chiamato il lago di Ginevra; Così è anche chiamato l'amianto; Abitante della città laziale fondata come Littoria; Si chiamava Littoria; Ultime Definizioni