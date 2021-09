La definizione e la soluzione di: Ci si cade in senso figurato nei momenti disperati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BARATRO

Curiosità/Significato su: Ci si cade in senso figurato nei momenti disperati Glossario delle frasi fatte una talpa Non vedere nulla o quasi; detto sia in senso patologico sia figurato (nel senso una persona non si rende conto della realtà). Deriva dal fatto 348 ' (45 867 parole) - 22:45, 10 set 2021

