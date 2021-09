La definizione e la soluzione di: Bollo in passato applicato sui libretti di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MARCHETTA

Curiosità/Significato su: Bollo in passato applicato sui libretti di lavoro Brigate Rosse (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Repubblica, propose di concedere la grazia a Renato Curcio, che per tutto quel mese bollò come concluso il periodo brigatista: si trattò di un atto inusuale 176 ' (22 029 parole) - 11:31, 31 ago 2021

Altre definizioni con bollo; passato; applicato; libretti; lavoro; Quelle da bollo sono fisiche o telematiche; Il bordo frastagliato del francobollo; Fissano il bollo dell’auto; Collere che ribollono; Colmo di onori e fortune... come il passato; Grande lago congolese, in passato Mobutu Sese Seko; Quelle vecchie in passato hanno avuto successo; Passato di verdura addensato con la panna; Quello paretiano è applicato in teoria dei giochi; Intensamente applicato; Applicato al collo di recipienti evita le colature; Il metodo di cura applicato in vasche e piscine; Lo scopo dei libretti postali emessi dalla Cdp; Scrisse libretti per Verdi; Il librettista di Un ballo in maschera verdiano; Il librettista del Don Giovannie de Le nozze di Figaro; Libero come un posto di lavoro; Un grosso veicolo pensato per il lavoro; Nel mondo del lavoro ci sono anche protette; Contratto di lavoro detto anche innominato; Ultime Definizioni