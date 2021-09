La definizione e la soluzione di: Block notes usati per le prescrizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RICETTARI

Altre definizioni con block; notes; usati; prescrizioni; __ notes: contiene appunti; Sono perforati nel notes; Si strappano dal notes; Taccuini, notes; Chiodi a quattro punte usati come arma; Ampi contenitori usati un tempo per fare il vino; I vincitori... usati per i sondaggi; Astucci usati in sartoria; Prescrizioni di medicinali; Ultime Definizioni