La definizione e la soluzione di: Battaglia del 338 a.C. in cui vinsero i macedoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHERONEA

Curiosità/Significato su: Battaglia del 338 a.C. in cui vinsero i macedoni Seconda guerra persiana (categoria Collegamento interprogetto a una categoria di Wikimedia Commons presente ma assente su Wikidata) Micale in Ionia. Rincuorati dalla buona notizia, i marinai degli Alleati vinsero in una Battaglia decisiva i resti della flotta persiana. Non appena gli Spartani 82 ' (9 708 parole) - 17:46, 11 set 2021

