La definizione e la soluzione di: Area in cui è adottata la moneta unica dell'UE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EUROZONA

Curiosità/Significato su: Area in cui e adottata la moneta unica dell UE Euro ( moneta Euro) 480 milioni di persone in tutto il mondo. In aggiunta ai membri dell'eurozona, la moneta unica europea è utilizzata anche in altri sei Stati europei 66 ' (6 074 parole) - 08:16, 26 ago 2021

