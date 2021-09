La definizione e la soluzione di: Si applicano per bellezza o a fini terapeutici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FANGHI

Curiosità/Significato su: Si applicano per bellezza o a fini terapeutici giudicante se il reato va punito con la legge federale o con la legge della sharia: molti emiri applicano la lapidazione. La Svezia è la prima nazione ad approvare

Altre definizioni con applicano; bellezza; fini; terapeutici; Si applicano per cura; Si applicano sotto la pelle dei cani; Bellezza radiosa; Lo è di bellezza Miss Italia; Fascino, bellezza; Mettono la bellezza sopra a ogni cosa; Indefinitezza, mancanza di nitidezza; Viene definito anche bacchettone; Sfinito, stremato; Ente che non opera per fini di lucro; Sostanza da assumere a fini terapeutici; Ultime Definizioni