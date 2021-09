La definizione e la soluzione di: Un alimento come le tempestine o i risoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASTINA

Curiosità/Significato su: Un alimento come le tempestine o i risoni Pasta ( Pasta (alimento)) americani, in modo che fosse percepita come un alimento più internazionale e non legato ai ghetti italiani (le Little Italy) nei quali era presente fin 102 ' (12 166 parole) - 01:29, 10 set 2021

Altre definizioni con alimento; come; tempestine; risoni; Alimento amato dai vegani, simile al cous cous; Un bianco alimento; Alimento che ha superato la data di conservazione; Alimento per ruminanti; Composti organici come i grassi e le cere; Come Carmen Consoli; Sul corpo... come i vestiti; Romanzo di Kafka conosciuto anche come Il disperso; Fu abitata dai frisoni;