La definizione e la soluzione di: Si usa per cuocere i ravioli cinesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VAPORIERA

Curiosità/Significato su: Si usa per cuocere i ravioli cinesi Pasta (sezione Paste riconosciute tra i Prodotti agroalimentari tradizionali italiani) imparò a macinare, impastare con acqua, cuocere e, durante il medioevo italiano, seccarne il prodotto al sole, per poterlo conservare più a lungo. La pasta 102 ' (12 166 parole) - 01:29, 10 set 2021

