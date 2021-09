La definizione e la soluzione di: Unite come le mani in preghiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIUNTE

Curiosità/Significato su: Unite come le mani in preghiera preghiera Se stai cercando altri significati, vedi preghiera (disambigua). La preghiera è una delle pratiche comuni in molte religioni. Essa consiste nel rivolgersi 23 ' (2 879 parole) - 15:33, 24 ago 2021

Altre definizioni con unite; come; mani; preghiera; Il delicato topo che vive nei deserti statunitensi; Truppe statunitensi da sbarco; Gruppo punk rock statunitense degli anni settanta; Famoso missile terra-aria statunitense ing; Un'isola come Mont Saint Michel in Francia; Lo è il cibo come carne, uova, latte..; Come un albero... e un chiodo; Grandioso... come un Tarquinio; In numeri romani si scrive XV; Città algerina che i Romani chiamavano Tingurtia; Quello dei fluidi corporei si manifesta come edema; La Castellina storica giornalista de Il Manifesto; È nell'alto dei cieli nella preghiera del Santus; Preghiera oppure discorso solenne e ufficiale; La preghiera del tramonto; Il riposo recitato in una nota preghiera cattolica; Ultime Definizioni