La definizione e la soluzione di: In un'asta, aumento della somma offerta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RILANCIO

Curiosità/Significato su: In un asta, aumento della somma offerta Asta giudiziaria perdita della intera cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (art. 587 c.p.c.) In alcuni casi le aste non ricevono offerte (cd. "asta deserta"): 20 ' (2 555 parole) - 14:07, 29 giu 2021

Altre definizioni con asta; aumento; della; somma; offerta; Può esserlo una spugna ma anche una pasta; Una pasta... sia dolce che salata; Così è la pasta di alcune zuppe; Quella d'asta è un reato penale; Aumento demografico del secondo dopoguerra ing; Aumento dovuto a impulso; La parte non sottoscritta di un aumento di capitale; Un aumento periodico dello stipendio; Comune della Basilicata che sorge a 819 metri; Il riassunto della trama di un'opera; La R della RAM dei PC ing; Il quaderno della morte di un noto manga ing; L'elemento che si somma; La somma di dentro e il; Somma di denaro a disposizione ing; La somma dei redditi; Corrompere con denaro o offerta di altri vantaggi; Così è l'offerta in un film di Giuseppe Tornatore; La verità... offerta dalle religioni; Un'offerta di acquisto di azioni in Borsa; Ultime Definizioni