Soluzione 7 lettere : PONTILE

Curiosità/Significato su: Struttura in legno estesa sul lago Torre del lago Puccini lago Puccini, anche conosciuta semplicemente come Torre del lago, è l'unica frazione di Viareggio, in provincia di Lucca. Il suo territorio, fra lago 17 ' (2 123 parole) - 21:05, 1 ago 2021

Lo studio della struttura dell'organismo; Si presenta per ristrutturare un'azienda; Struttura funeraria per personaggi celebri; La struttura a lastra presente nei solai; Il giovane legno fra la corteccia e il durame; Trave di legno o ferro usata nelle ferrovie; Quello di Collegno è stato un caso mediatico; Il Carlo che ha scritto Il trono di legno; Abitano la seconda provincia emiliana più estesa; Estesa proprietà terriera, grande fondo agricolo; Estesa pianura sarda; La più estesa delle province marchigiane; Vi si trova un noto lago naturale del bellunese; Il lago più grande degli U.S.A. con 131 km2; La regione del fiume Tirso e del lago Omodeo; Grande lago nel sud della Finlandia;