La definizione e la soluzione di: Lo sono certe reazioni... in laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHIMICHE

Curiosità/Significato su: Lo sono certe reazioni... in laboratorio Cianuro (sezione Reazioni) lo ione CN- uno pseudoalogenuro. Questa analogia non si basa solo sui valori dei parametri visti sopra, ma anche sulla similitudine di certe reazioni 18 ' (2 191 parole) - 16:16, 21 ago 2021

Altre definizioni con sono; certe; reazioni; laboratorio; Possono essere di sabbia, nebbia, scuola..; Possono essere mantenute o disattese; Sono insieme ai demoni in un romanzo di Dan Brown; Lo sono i denti che reagiscono a caldo e freddo; Come certe stelle... che non cadono; Possono esserlo certi vasi... o certe ombre; La fantasmagorica aurora di certe zone nordiche; E' per due in certe offerte; Composto organico che causa reazioni allergiche; Si sfidavano con creazioni a Portobello in TV; Le sue creazioni finiscono in gioielleria; Manda in passerella le sue creazioni; Le analisi eseguite in laboratorio; Contiene i campioni in laboratorio; Unire più elementi in laboratorio; Laboratorio di moda o di arte fra;