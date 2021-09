La definizione e la soluzione di: Sbarcarono in Sicilia il 9 7 1943. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALLEATI

Curiosità/Significato su: Sbarcarono in Sicilia il 9 7 1943 Caduta del fascismo ( Colpo di Stato del 25 luglio 1943) luglio 1943 gli Alleati Sbarcarono in Sicilia: sebbene ampiamente attesi, dopo un'iniziale resistenza le forze italiane furono travolte e in diversi 64 ' (7 505 parole) - 07:22, 26 ago 2021

