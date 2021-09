La definizione e la soluzione di: Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLETTE

Curiosità/Significato su: Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe Citroën 2CV carrozzeria, ha rielaborato, in chiave extra-lusso, gli interni dell'auto, con abbondante uso di pelle pregiata. Elisa Malomo, Fuorigioco, in L'Automobile, n. 52 57 ' (7 397 parole) - 21:54, 8 set 2021

