La definizione e la soluzione di: Un rapace presente in Sardegna e in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRIFONE

Curiosità/Significato su: Un rapace presente in Sardegna e in Spagna Sardegna cercando altri significati, vedi Sardegna (disambigua). La Sardegna (AFI: /sar'de??a/; Sardìgna o Sardìnnia in sardo) è una regione italiana a statuto speciale 227 ' (22 202 parole) - 21:18, 12 set 2021

Altre definizioni con rapace; presente; sardegna; spagna; Uccello rapace che può essere monaco; In testa al rapace; Detto di animale rapace; Il rapace che ci ricorda chi resta intontito, inerte; Proteina presente nel plasma e nella chiara d'uovo; Elemento presente in legumi secchi e noci; Amminoacido presente ad esempio in pollo e uova; E' sempre presente in ogni presepio; Subregione storica del nord-est della Sardegna; Il monte più alto del Supramonte in Sardegna; Monte e area protetta del WWF nel sud Sardegna; In Sardegna, l'uovo con il sugo nel pane carasau; In Spagna c'è quella Morena e quella Nevada; Un capoluogo nella Spagna Nord-occidentale; Un prosciutto tipico della Spagna: Jamon __; Nome latino della Spagna; Ultime Definizioni