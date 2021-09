La definizione e la soluzione di: Quello paretiano è applicato in teoria dei giochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTIMO

Curiosità/Significato su: Quello paretiano e applicato in teoria dei giochi Ottimo paretiano L'ottimo paretiano o efficienza paretiana è un concetto introdotto dallo studioso italiano Vilfredo Pareto, applicato in economia, teoria dei giochi, ingegneria 10 ' (1 272 parole) - 16:17, 25 ago 2021

