La definizione e la soluzione di: Quelli in bici oggi sono detti riders.

Soluzione 9 lettere : FATTORINI

Altre definizioni con quelli; bici; oggi; sono; detti; riders; Nella gara di corsa ci sono quelli di partenza; Quelli di Mirò cantano Città di vetro; Edgar Allan Poe raccontò quelli della Rue Morgue; Quelli civili possono progettare infrastrutture; Marchio di biciclette dal nome di comune lombardo; Indirizza la bici; La nota bicicletta ideata da Rinaldo Donzelli; Nelle bici è regolabile; Un tempo, i popoli oggi chiamati iraniani; Un modo moderno per chiamare il soggiorno ing; Tinozze... associate alla pioggia; Una sigla... del comparto vitto e alloggio; Nella gara di corsa ci sono quelli di partenza; Lo sono le anime nell'isola del Dottor Moreau; Alcune sue reliquie sono conservate a Venezia; Ci sono quelle dell'elicottero... e del DNA; Mammiferi acquatici detti manati; Organismi pluricellulari anche detti poriferi; Insieme all'Ora nella regola benedettina lat; Così sono anche detti i bivalve Pinne nobilis;