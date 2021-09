La definizione e la soluzione di: Presuntuosa... come la panna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONTATA

Altre definizioni con presuntuosa; come; panna; Presuntuosa, sfrontata; Decisivo... come un punto; Come una zona ricca di correnti d'aria; Come il titolo di un conte; Come la giocata che rispetta le regole; Dolce con crema inglese, gelatina in fogli e panna; Passato di verdura addensato con la panna; Besciamella francese con panna e brodo di pesce; L'appannamento del cristallino nell’occhio; Ultime Definizioni