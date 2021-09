La definizione e la soluzione di: Preso in esame per determinare il valore economico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STIMATO

Curiosità/Significato su: Preso in esame per determinare il valore economico Economia del benessere dall'individuo Preso in esame e non da terzi. Il primo giudizio comporta il necessario consenso unanime della collettività presa in esame ed è il parametro 6 ' (627 parole) - 12:57, 24 giu 2021

