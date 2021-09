La definizione e la soluzione di: Si fa per fare ridere e agitare qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLLETICO

Curiosità/Significato su: Si fa per fare ridere e agitare qualcuno Glossario delle frasi fatte ( Glossario delle frasi fatte (E)) "vendicarsi". ridere a crepapelle / a crepapanza , Morire / spanciarsi / sbellicarsi dalle risate ridere fino a starne male. ridere sotto i baffi ridere di nascosto 348 ' (45 867 parole) - 22:45, 10 set 2021

Altre definizioni con fare; ridere; agitare; qualcuno; Farlo alle bambole significa non avere da fare; Fare una perizia per stabilire un prezzo; Ampi contenitori usati un tempo per fare il vino; Il minimo... di chi non vuole strafare; Lo stridere dei grilli; Scherzo per ridere; Un ritratto che fa ridere; Lo stridere delle cicale; Scuotere, agitare fortemente; Agitare, mescolare; Agitare mescolando; Agitare le mani parlando; La Monroe di A qualcuno piace caldo; Sottrarre indebitamente qualcosa a qualcuno; Testo semplificato per qualcuno: Ad usum __ lat; Cercare qualcuno a voce;