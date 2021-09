La definizione e la soluzione di: Oggetto riprodotto in scala, spesso da collezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MODELLINO

Curiosità/Significato su: Oggetto riprodotto in scala, spesso da collezione Tomica nel 1970, iniziando a riprodurre in scala modelli di auto giapponesi ed estere in scala 1/64 e 1/43 da collezione. Fu in seguito a queste prime produzioni 3 ' (381 parole) - 18:41, 19 lug 2021

Altre definizioni con oggetto; riprodotto; scala; spesso; collezione; Oggetto che ha valore in indagini di polizia; Un oggetto... non specificato; Tale è il soggetto che dona qualcosa pro bono; Un oggetto introvabile per il collezionista; Il copricapo riprodotto nella bandiera pontificia; Rampante scalatore o scalatrice sociale; Può esserlo un ufficiale o una scala di note; Parte orizzontale della ringhiera di una scala; La colonna con scala a chiocciola interna; La tiene spesso in bocca Jigen il compare di Lupin; Nelle lavatrici hanno spesso un programma apposito; L'erba spesso confusa con la cipolla; Pesci ossei spesso affumicati o conservati in sale; I pezzi che danno pregio alla collezione; Pezzi da collezione; Una collezione botanica; Rendono pregevole la collezione; Ultime Definizioni