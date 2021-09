La definizione e la soluzione di: Nuova fase di attività in seguito a interruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIPRESA

Curiosità/Significato su: Nuova fase di attivita in seguito a interruzione Etna (categoria Salite ciclistiche in Italia) mitologici. Secondo Diodoro Siculo, circa 3.000 anni fa, in seguito a una fase di attività violentemente esplosive (probabilmente sub-pliniane) dell'Etna 64 ' (6 946 parole) - 08:57, 6 set 2021

