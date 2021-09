La definizione e la soluzione di: L'Uncle Scrooge dei fumetti in italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAPERONE

Curiosità/Significato su: L Uncle Scrooge dei fumetti in italiano Uncle Scrooge Paperoni. Uncle $crooge è una pubblicazione statunitense di fumetti dedicata a Paperon de' Paperoni. Il personaggio di Paperon de' Paperoni (Scrooge McDuck) 13 ' (1 824 parole) - 16:50, 20 feb 2021

