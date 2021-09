La definizione e la soluzione di: Inglobato... come l'acqua da una spugna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSORBITO

Curiosità/Significato su: Inglobato... come l acqua da una spugna Villa Demidoff (categoria P625 letta da Wikidata) basamento si apriva una serie di fantasiose grotte artificiali come la Grotta del Diluvio, quella di Galatea, della Stufa, della spugna o della Samaritana 14 ' (1 742 parole) - 14:32, 29 lug 2021

Altre definizioni con inglobato; come; acqua; spugna; Inglobato come un territorio in uno stato; Fungo sodo e consistente... come grasso; Françoise d'Aubigné, nota come Madame de __; Come il motore che tuona; Uno studioso come Karl Barth; Il parco acquatico di Riccione; L'acido che annacquato diventa vetriolo; Relativo ai corsi d'acqua; La branca scientifica che studia le masse d'acqua; Può esserlo una spugna ma anche una pasta; Spugna a... Miami ing; Attirare e incorporare liquidi, come una spugna; Bianca spugna calcarea di mare;