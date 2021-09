La definizione e la soluzione di: Inflitta come una pena dal giudice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRROGATA

Curiosità/Significato su: Inflitta come una pena dal giudice Sospensione condizionale della pena sospensione commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga Inflitta una pena detentiva; o non adempia agli obblighi 3 ' (361 parole) - 22:31, 21 mag 2021

Altre definizioni con inflitta; come; pena; giudice; Inflitta come una pena; Pena inflitta al concorrente; Françoise d'Aubigné, nota come Madame de __; Come il motore che tuona; Uno studioso come Karl Barth; Decisivo... come un punto; Lo è il fidanzato... appena lasciato; Gioco veneto con 40 carte e la penalità del casson; Appena sfiorato, rasentato; Nel calcio, tiro forte e teso appena sopra l'erba; Il giudice che dirime dispute di lieve entità; Può disporla un giudice; Un giudice può disporre quello probatorio; Lo Zagrebelsky giudice costituzionale; Ultime Definizioni