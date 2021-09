La definizione e la soluzione di: Un gioiello lavorato in bassorilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAMMEO

Curiosità/Significato su: Un gioiello lavorato in bassorilievo Duomo di Orvieto maestranze straniere non identificate che probabilmente avevano lavorato precedentemente ai bassorilievi interni. Alla morte del Maitani (1330) i lavori della facciata 24 ' (3 092 parole) - 21:19, 2 giu 2021

Altre definizioni con gioiello; lavorato; bassorilievo; L'ornamento, anche gioiello, con l'ardiglione; Blocca la gemma nel gioiello; Un gioiello che si appende; Gioiello di cattivo gusto; Quello dei lavoratori fu approvato nel maggio 1970; Possono esserlo i lavoratori non retribuiti; L'accordo firmato dalle associazioni di lavoratori; Compenso per lavoratori; Ultime Definizioni