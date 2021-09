La definizione e la soluzione di: Il gioco di carte in cui si può andare a pozzetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BURRACO

Curiosità/Significato su: Il gioco di carte in cui si puo andare a pozzetto Burraco (categoria Giochi di carte) aver fatto il suo gioco, il giocatore non ha più carte in mano può “andare a pozzetto”, cioè può prendere il mazzetto delle undici carte già predisposte 29 ' (3 778 parole) - 11:59, 2 set 2021

