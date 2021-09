La definizione e la soluzione di: Famoso marchio di gioielli e oggetti in cristallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SWAROVSKI

Curiosità/Significato su: Famoso marchio di gioielli e oggetti in cristallo Swarovski (categoria Vetro cristallo) Holdings. L'azienda è suddivisa in tre aree industriali principali: Swarovski Crystal Business, che produce principalmente cristalli, gioielli e accessori; Swarovski 18 ' (2 026 parole) - 14:39, 16 ago 2021

Altre definizioni con famoso; marchio; gioielli; oggetti; cristallo; Da qui proviene il principe di un famoso videogame; Il locale più famoso di Forte dei Marmi: La __; Famoso cocktail di origine cubana; Quello delle Capannelle è famoso; L'Angelo fondatore dell'omonimo marchio di birra; Marchio delle auto di lusso Zonda e Huayra; Un marchio milanese di streetwear di lusso; Un marchio sui cibi: Specialità tradizionale __; Le sue pantere sono gioielli; Fece fondere il vitello d’oro con i gioielli degli Ebrei; Brand di gioielli fondato nel 1884; Gli incavi dei gioielli in cui vanno le pietre; Non sono soggetti a tributi o imposte; Una frazione di oggetti sferici; Rovistare tra vari oggetti; Proteggere gli oggetti per prepararli al trasloco; La città francese di un noto omonimo cristallo; Una sfera vuota di cristallo; Il quarzo detto cristallo di rocca; Un cristallo da lampadari; Ultime Definizioni