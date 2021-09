La definizione e la soluzione di: Lo emette la porta non lubrificata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIGOLIO

Altre definizioni con emette; porta; lubrificata; Emettere sostanze delle ghiandole; Strumenti per emettere aria; Emettere o sottoporsi a un leggero vapore o fumo; Emettere deiezioni; Importante edificio triestino: il palazzo del __; Psicosi che porta ad appiccare incendi; Fiume la cui portata è molto variabile; Importante donna intellettuale dell'antica Grecia; Ultime Definizioni