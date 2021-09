La definizione e la soluzione di: Dolce con crema inglese, gelatina in fogli e panna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BAVARESE

Curiosità/Significato su: Dolce con crema inglese, gelatina in fogli e panna

Altre definizioni con dolce; crema; inglese; gelatina; fogli; panna; Dolce sardo con sapa, mandorle e scorze d'arancia; Un dolce natalizio con uvetta, canditi e pepe; Dolce veronese a stella antenato del pandoro; Dolce di frutta secca e zucchero caramellato; Città indiana dove si svolgono continue cremazioni; Una crema per il bagnante; Bagna Crema; Crema di panna creata nell'omonimo castello fra; Il titolo inglese de Il Trono di Spade: Game of __; La famiglia inglese di Roger IV conte di March; Città inglese sul fiume Wensum; Un classico impermeabile inglese ing; Così è la torta ricoperta di zucchero e gelatina; Una specialità a base di gelatina; Piatto a base di gelatina; Carne in gelatina; Si usa in ufficio per puntare insieme i fogli; Insieme di fogli rilegati per disegno o appunti; La foglia che costituisce il gineceo; Foglia dorata o argentea nelle statue; Presuntuosa... come la panna; Passato di verdura addensato con la panna; Besciamella francese con panna e brodo di pesce; L'appannamento del cristallino nell'occhio;