La definizione e la soluzione di: Dividere un'unica azienda in altre più piccole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SMEMBRARE

Curiosità/Significato su: Dividere un unica azienda in altre piu piccole Apple (categoria Aziende quotate al NASDAQ) euro) per l'anno fiscale 2018. Apple è la più grande azienda tecnologica per fatturato e una delle aziende più preziose al mondo. Il 12 agosto 2012 è divenuta 232 ' (29 532 parole) - 23:35, 8 set 2021

Altre definizioni con dividere; unica; azienda; altre; piccole; Condividere un limite territoriale; Dividere un pagamento in varie parti; Dividere... l'atomo; Condividere libri... in giro: book __ ing; In scienze della comunicazione c'è quella setting; Un segno convenzionale nella comunicazione; Lo studia il comunicando; Tunica da penitenti; Nota azienda di salumi brianzola; Soprannome dell'azienda IBM ing; Azienda italiana di articoli da viaggio: __ Duck; Quello aziendale non c'entra con la droga; Una cellula che ne genera altre, staminale; Sono a schiera quelle le une accanto alle altre; Piccola nave che guida altre imbarcazioni in porto; Altresì, perfino; Piccole abitazioni; Piccole tartine di pancarré privato della crosta; Chi rimanda spesso o fa le ore piccole; Piccole insidie che si tendono; Ultime Definizioni