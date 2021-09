La definizione e la soluzione di: Dispositivo per dare tepore alle mani o al letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCALDINO

Altre definizioni con dispositivo; dare; tepore; alle; mani; letto; Lo è il dispositivo connesso a internet ing; Dispositivo che consente la nutrizione artificiale; Lo schermo di un dispositivo elettronico; Un dispositivo ortopedico per la tendinite; Il gioco di carte in cui si può andare a pozzetto; Darne una significa guardare o controllare al volo; Come la capacità di ricordare; Gridare fino a farsi male; Un piacevole tepore; Farlo alle bambole significa non avere da fare; Si indossano sopra le spalle d'inverno; Le pratiche che allenano; Li prepara il coach in allenamento; Il disco dei Black Sabbath con Megalomania ing; Aquae __, nome di Baden-Baden per i romani lat; Unite come le mani in preghiera; In numeri romani si scrive XV; Chi va a letto con loro non è un nottambulo; Ciascun lato del letto del fiume; Investito di una carica, eletto; Il medico... di staffa, incudine e martelletto; Ultime Definizioni