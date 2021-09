La definizione e la soluzione di: Come una zona ricca di correnti d'aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VENTILATA

Curiosità/Significato su: Come una zona ricca di correnti d aria Atmosfera terrestre (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) antropogenica, essa può essere considerata Come una miscela di gas che, nel caso dell'aria secca, cioè priva di vapore acqueo, ha la seguente composizione 28 ' (3 586 parole) - 14:53, 28 mag 2021

