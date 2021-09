La definizione e la soluzione di: Lo è il cibo come carne, uova, latte... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROTEICO

Curiosità/Significato su: Lo e il cibo come carne, uova, latte.. Alimentazione medievale (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) latte o latte di mandorla e addolcite con lo zucchero. In tutta Europa erano comuni torte salate farcite con carne, uova, verdure o frutta, così come 108 ' (13 847 parole) - 22:15, 14 ago 2021

