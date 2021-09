La definizione e la soluzione di: In Borsa, rialzo di un titolo che era in ribasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIMBALZO

Curiosità/Significato su: In Borsa, rialzo di un titolo che era in ribasso Speculazione ( Speculazione rialzista e ribassista nella Borsa Valori) speculatore al rialzo ed uno al ribasso è che speculando al rialzo sul prezzo di un bene, lo speculatore rischia una quantità limitata di capitale (quello 19 ' (2 305 parole) - 13:26, 15 ago 2021

Altre definizioni con borsa; rialzo; titolo; ribasso; Perdita di valore di un'azione in borsa; La Jane da cui prende il nome una borsa di Hermes; L’ha lesta il borsaiolo; In borsa si possono fare allo scoperto; Rialzo dei prezzi; Rialzo dei prezzi alimentari; Si definisce così il titolo di Stato venduto; Come il titolo di un conte; Il titolo inglese de Il Trono di Spade: Game of __; Titolo del preludio a Il signore degli anelli; Ultime Definizioni