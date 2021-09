La definizione e la soluzione di: Azioni per fermare il portatore di palla nel rugby. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PLACCAGGI

Curiosità/Significato su: Azioni per fermare il portatore di palla nel rugby Placcaggio (rugby) Il placcaggio (in inglese tackle), sia nel rugby a 13 che in quello a 15, consiste in un'azione, effettuata da uno o più giocatori, volta a fermare l'avanzamento 4 ' (467 parole) - 20:32, 6 mar 2021

Altre definizioni con azioni; fermare; portatore; palla; rugby; Lo sono certe reazioni... in laboratorio; Piccole abitazioni; Decorazioni tessili in coppia con pizzi; Decorazioni autocollanti per svariato utilizzo; Confermare, omologare; Si intima per fermare; Riconfermare un deputato; Fermare un presunto criminale; L'assegno può esserlo al portatore; Nunzio, portatore; Su quello trasportatore si recupera il bagaglio; Un trasportatore di sabbia; Accomunano il giunco e la pallacanestro; La palla usata in fisioterapia; Ha vinto il mondiale femminile di pallavolo 2002; Un osso della spalla; Rimessa laterale nel gioco del rugby a 15 fra; Lo indossano sia i giocatori di boxe che di rugby; Nel rugby può essere chiusa o ordinata; Le Nazioni del rugby; Ultime Definizioni