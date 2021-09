La definizione e la soluzione di: Aquae __, nome di Baden-Baden per i romani lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AURELIAE

Curiosità/Significato su: Aquae __, nome di Baden-Baden per i romani lat Mediolanum ( Milano romana) scelto il fossato delle mura romane di Milano, dove riversava le sue acque nel canale Vetra (nome dato dagli antichi romani al tratto terminale dell'alveo 153 ' (15 323 parole) - 13:19, 9 ago 2021

