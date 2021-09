La definizione e la soluzione di: Una carta per il disegno tecnico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LUCIDA

Curiosità/Significato su: Una carta per il disegno tecnico disegno tecnico 128-20 per il disegno tecnico. I disegni tecnici sono tradizionalmente realizzati su supporto cartaceo, opaco o traslucido (carta da lucidi). Il supporto 15 ' (1 306 parole) - 18:42, 1 set 2021

Altre definizioni con carta; disegno; tecnico; La carta... che non vale niente; Una carta specchiata da cucina; Pianta graminacea usata nella produzione cartaria; Gioco in cui le carte scartate vanno nel pozzo; In numismatica, lo spazio sottostante il disegno; Insieme di fogli rilegati per disegno o appunti; Ci sono da snowboard e da disegno; Il disegno... meno degno; Tecnico che nei film riproduce effetti suoni; L'istituto tecnico per i futuri costruttori navali; Messe a punto da un tecnico; Gruppo nel linguaggio tecnico-scientifico ing; Ultime Definizioni