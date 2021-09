La definizione e la soluzione di: Lo sport praticato a pancia in giù su uno slittino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SKELETON

Curiosità/Significato su: Lo sport praticato a pancia in giu su uno slittino

Altre definizioni con sport; praticato; pancia; slittino; La C dell'acronimo sportivo CONI; Sport canadese di squadra su prato con racchette; Uno sportivo come Martìn Castrogiovanni; Recuperare lo svantaggio in una gara sportiva; Era praticato per lavoro da Johan Cruijff; Lo sport praticato nella saga di Harry Potter; Il massaggio esfoliante praticato nei saloni estetici; Sport praticato con la racchetta; La pancia della nave; Nuota a pancia in su; La pancia che non si vorrebbe avere; Addome, pancia; La scritta sullo slittino nel film Quarto potere; Lo slittino in cui si gareggia sdraiati a testa avanti; Ti seguono in slittino; Slittino con pattini d'acciaio; Ultime Definizioni